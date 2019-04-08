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    УЄФА призначив суддів на матчі «Аякс» - «Ювентус» і «МЮ» - «Барселона»

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    УЄФА призначив суддів на матчі «Аякс» - «Ювентус» і «МЮ» - «Барселона»

    Вже цього тижня відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

    УЄФА призначив арбітрів на перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» і «Аякс» - «Ювентус». Зустрічі пройдуть 10 квітня, початок - о 22:00 за київським часом.

    Зокрема, матч «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» судитиме італійська бригада арбітрів на чолі з Джанлукою Роккі. Йому допомагатимуть лайнсмени Філіппо Мелі і Маттео Пассері. Резервний суддя - Даніеле Орсато. Відеопомічяник рефері - Массіміліано Ірраті і Марко Гвіда.

    Зустріч «Аякс» - «Ювентус» обслужить бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Карлосом дель Серро. Йому допомагатимуть лайнсмени Хуан Юсте і Роберто Алонсо. Резервний суддя - Тасос Сідіропулос. Відеопомічник рефері - Алехандро Ернандес і Хуан Мартінес.

    Джерело: Чемпионат.com

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