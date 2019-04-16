Італійці депортують 54 озброєних ультрас «Аякса» перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ультрас «Аякса» Yahoo!Sports

Нідерландські фани приїхали на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса»

Італійські правоохоронці депортують 54-х ультрас нідерландського «Аякса», які прибули до Турину на другий матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса».

У затриманих уболівальників поліція виявила зброю, петарди та димові шашки, інформує Sky Sport.

У першому матчі в Амстердамі суперники зіграли внічию – 1:1. Перед тим поєдинком сталися сутички фанів «Аякса» з правоохоронцями. Також було затримано 119 італійських уболівальників. У них вилучили ножі, кийки та газові балончики.