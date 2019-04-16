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    Італійці депортують 54 озброєних ультрас «Аякса» перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

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    Ультрас &laquo;Аякса&raquo; - Італійці депортують 54 озброєних ультрас «Аякса» перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
    Ультрас «Аякса»
    Yahoo!Sports

    Нідерландські фани приїхали на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса»

    Італійські правоохоронці депортують 54-х ультрас нідерландського «Аякса», які прибули до Турину на другий матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса».

    У затриманих уболівальників поліція виявила зброю, петарди та димові шашки, інформує Sky Sport.

    У першому матчі в Амстердамі суперники зіграли внічию – 1:1. Перед тим поєдинком сталися сутички фанів «Аякса» з правоохоронцями. Також було затримано 119 італійських уболівальників. У них вилучили ножі, кийки та газові балончики.

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