В Олександрії завершується будівництво ковзанки (відео)

Найближчим часом має відбутися тестова заливка криги

Роботи з будівництва в Олександрії на Кропивниччині льодової ковзанки вже майже завершені. Про це сповіщає сюжет місцевого телебачення.

Наразі на фінішній прямій створення квиткової каси, пункту прокату ковзанів та теплого куточка, де можна зігрітися гарячими напоями під час технічної перерви. Найближчого тижня очікуються поставка прокатних ковзанів та ресурфейсера. Також у планах – заливка ковзанки та його тестові випробування.

Ковзанку звели на майданчику, побудованому біля колишньої міської школи №4. Зведення спортивної споруди було зініційоване та організоване як приватний комерційний проект, директором комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» Юрієм Носом.

Споруда ковзанки – готова, не капітальна, легкомонтована двошарова конструкція промислового виробництва. Вона є мобільною, тобто у разі потреби може бути демонтована без пошкоджень і перенесена в інше місце. Зовнішній шар оболонки ковзанки (так звана повітряопорна конструкція), яка є одночасно стінами і стелею споруди, виготовлена зі стійких синтетичних матеріалів і армованої тканини. Вона має водонепроникні, антистатичні властивості, витримує снігові та вітрові навантаження і разом з тим пропускає денне світло. Внутрішній шар оболонки має тепло- та звукоізоляційні властивості і запобігає утворенню всередині конденсату. Вся ця конструкція герметично закріплюється на фундаменті і тримається, як надувна кулька, виключно на надлишковому тиску повітря, що нагнітається всередину (звідси і назва «повітряопорна»). А власне ковзанка – це штучно заморожений лід, кондиція якого підтримується автоматично створеним всередині споруди мікрокліматом.