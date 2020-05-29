В Івано-Франківську взялися за реконструкцію зруйнованого вщент спорткомплексу (фото)



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Нині спорткомплекс «Електрон» нагадує смітник Фото - Суспільне.Карпати

Нині об’єкт є притулком для безхатьків

В Івано-Франківську обіцяють реконструювати давно забутий і занедбаний спорткомплекс «Електрон». Проект відновлення об’єкту, що на вулиці Степана Бандери, мають презентувати до кінця року. А у 2021-му році розпочнуть відновлювати споруду.

Спортивно-оздоровчий комплекс «Електрон» побудували у 1995 році. Тут тренували молодь і проводили змагання із різних видів спорту. Останні турніри в «Електроні» відбувалися сім років тому.

Дискусію про майбутнє спортивного комплексу розгорнули користувачі соцмережі Facebook. Зокрема, 19 травня франківець Юрій Чабан опублікував фото сучасного «Електрону».

«Частину території захопив забудовник і звів десятиповерхівку. Іншу частину спортмайданчика перетворили на стихійну парковку. У самому спорткомплексі «Електрон» зараз вибиті шибки, охорони немає, все майно розкрадене. Викрали навіть гумове покриття підлоги, тренажери. Тепер там сміття, притулок для безхатьків», - розповідає «Суспільному.Карпати» Юрій Чабан, який колись займався в «Електроні».

Назар Обідняк у дитинстві проживав на вулиці Бандери. Свій вільний час він тоді проводив у спорткомплексі «Електрон».

«Він був у дуже хорошому стані. Я пам’ятаю, що було хороше покриття, баскетбольні щити. Тут був на той час найкращий у місті тренажерний зал. Також був боксерський ринг, на якому я сім місяців займався. До нас приходив чемпіон світу з боксу Віталій Копитко. Він нам показував прийоми різні, я тоді ще у класі сьомому десь вчився», - згадує Обідняк.

Спорткомплекс «Електрон» у 2013 році у держави викупило приватне підприємство. У власність міста об’єкт перейшов у кінці 2017 року. Перший заступник міського голови Микола Вітенко каже, що вже тоді приміщення було занедбане.

«Але спорткомплекс цікавий місту, бо там була територія біля споруди, частину якої ми відвели для майбутнього дитсадка. Це є колишнє приміщення департаменту освіти й науки. З кінця 2018 року ми замовили проектування і, згідно з ним, там має бути багатофункціональна споруда для спорту», - каже Микола Вітенко.

За його словами, основа споруди знаходиться у хорошому стані, а от всередині планують провести реконструкцію. На літо 2019-го на території «Електрона» виконали роботи, аби обмежити доступ до будівлі.

«Але фактично місяць тому, користуючись карантином, частину майна, яке до того не викрали, - розібрали. Тому ми знову розробимо заходи, щоб унеможливити доступ до спорткомплексу, проведемо освітлення. Фактично вже тиждень там патрулює муніципальна інспекція», - каже Вітенко.

У 2021-му спорткомплекс «Електрон» почнуть відновлювати з державних чи інвестиційних коштів.