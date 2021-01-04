В Росії трапилося ДТП з автобусом дитячої хокейної команди. Одна людина загинула

На зустрічну смугу з автобусом з юними спортсменами виїхав легковий автомобіль

Дитяча хокейна команда потрапила в аварію в Челябінській області.

4 січня на трасі М5, між містами Міас і Златоуст, на зустрічну смугу з автобусом з юними спортсменами виїхав легковий автомобіль. Останньої миті машина супроводу з поліцейськими встигла виїхати навперейми і підставитися під удар. Завдяки цьому жертв серед дітей вдалося уникнути.

«В результаті аварії один з пасажирів легкового автомобіля загинув, ще двоє постраждали. У поліцейській машині поранений один із співробітників », - сказано в повідомленні Telegram-каналу Baza.

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