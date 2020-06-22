Один із найкращих хокеїстів з України спився і пішов рятуватися в монастир



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Ніколай Жердєв вдягнув батюшку в хокейний светр клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото - Instagram Ніколая Жердєва

Ніколай Жердєв вирішив кардинально змінити своє життя

Вихованець київського хокею, 35-річний Ніколай Жердєв, котрий впродовж усієї професійної кар’єри представляв Росію і став з нею дворазовим чемпіоном світу, зламав свою кар’єру через алкоголізм і тепер вирішив шукати порятунку в монастирі.

«Найперше хотів би перед усіма вибачитися за свою поведінку і за те, що зі мною відбувалося останнім часом, - сказав Жердєв у свіжому інтерв’ю Чемпионат.com. – Так, останнім часом я зник з поля зору. На те свої причини. В 2019 році я підписав контракт з клубом вищої ліги «Рязань», але там були свої проблеми. Вони стосуються особисто мене. Ні тренер, ні керівництво в них не винні. Моя поведінка залишала бажати кращого. Я намагався реанімувати кар’єру, але ніяк не міг впоратися. Потім почався період, коли я взагалі не розумів, що відбувається. Хотів запитати сам у себе: «Колю, що ти робиш?»

Багато думав. Звичайно, накладати на себе руки я не збирався, але закінчити кар’єру реально подумував. Думав, може, піти працювати тренером або ще куди-небудь. Просто не міг себе знайти і зрозуміти, що мені потрібно. Прекрасно розумів, що грати я можу. Але і свої проблеми усвідомлював. Я почав розуміти, що пора братися за розум. Друзі порадили певні речі. Були люди з такою ж проблемою. Через алкоголь, мов снігова куля, на мене навалювалися й інші неприємності. Розумів, що алкоголь почав мене вбивати. Він заважав розвиватися моїй кар'єрі, постійно влазив у мої плани, вигравав у мене дуель.

Вирішив йти в монастир. Друзі порадили мені з'їздити в Псков, у Свято-Благовіщенську Никандрову пустель. Познайомився там з дуже хорошими людьми, які направили мене на потрібний шлях. Намісник монастиря, архімандрит Спиридон і ієромонах Агафангел зробили для мене багато. Не було жодних докторів, жодних психологів. Хоча вони, мабуть, теж у якійсь мірі психологи. Вони розмовляли зі мною, слухали, що мною відбувається і пояснювали, чому це відбувається.

Пробув у монастирі два тижні. Потім, після того, як пожив там, став туди приїжджати на регулярній основі. Паралельно проводив тренування в Москві. Спершу ходив у зал, потім підключив лід. До карантину я поєднував зал з льодом».

Нині Жердєв тренується і сподівається відновити хокейну кар’єру.

Додамо, що Ніколай провів сім сезонів у Національній хокейній лізі, в складі клубів «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Філадельфія Флаєрс».

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