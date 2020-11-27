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    Етнічний українець, який вигравав Кубок Стенлі, завершив кар’єру через жахливу травму ока (відео)

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    Око Джонні Бойчака постраждало від ковзана суперника - Етнічний українець, який вигравав Кубок Стенлі, завершив кар’єру через жахливу травму ока (відео)
    Око Джонні Бойчака постраждало від ковзана суперника
    Світлина - New York Post

    Джонні Бойчуку наклали 90 швів на повіку

    Канадський оборонець українського походження «Нью-Йорк Айлендерс» Джонні Бойчук оголосив про завершення ігрової кар'єри.

    Причиною стала травма ока, яку хокеїст отримав 4 березня в матчі з «Монреаль Канадієнс». Тоді йому наклали 90 швів на повіку.

    Бойчуку 36 років. Крім «Айлендерс», він також грав за «Колорадо Евеленш» і «Бостон Брюїнз».

    Всього в НХЛ Джонні провів 725 матчів і набрав 206 (54 + 152) очок. У сезоні-2010/2011 він став у складі «Брюїнз» володарем Кубка Стенлі.

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    Теги: хокей НХЛ Джонні Бойчук «Нью-Йорк Айлендерс» Кубок Стенлі
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