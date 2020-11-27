Етнічний українець, який вигравав Кубок Стенлі, завершив кар’єру через жахливу травму ока (відео)
Око Джонні Бойчака постраждало від ковзана суперника
Світлина - New York Post
Джонні Бойчуку наклали 90 швів на повіку
Канадський оборонець українського походження «Нью-Йорк Айлендерс» Джонні Бойчук оголосив про завершення ігрової кар'єри.
Причиною стала травма ока, яку хокеїст отримав 4 березня в матчі з «Монреаль Канадієнс». Тоді йому наклали 90 швів на повіку.
Бойчуку 36 років. Крім «Айлендерс», він також грав за «Колорадо Евеленш» і «Бостон Брюїнз».
Всього в НХЛ Джонні провів 725 матчів і набрав 206 (54 + 152) очок. У сезоні-2010/2011 він став у складі «Брюїнз» володарем Кубка Стенлі.
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