Етнічний українець, який вигравав Кубок Стенлі, завершив кар’єру через жахливу травму ока (відео)

Джонні Бойчуку наклали 90 швів на повіку

Канадський оборонець українського походження «Нью-Йорк Айлендерс» Джонні Бойчук оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Причиною стала травма ока, яку хокеїст отримав 4 березня в матчі з «Монреаль Канадієнс». Тоді йому наклали 90 швів на повіку.

Бойчуку 36 років. Крім «Айлендерс», він також грав за «Колорадо Евеленш» і «Бостон Брюїнз».

Всього в НХЛ Джонні провів 725 матчів і набрав 206 (54 + 152) очок. У сезоні-2010/2011 він став у складі «Брюїнз» володарем Кубка Стенлі.