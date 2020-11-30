Учень на вчителя. Як Шафаренко перемагав Сеуканда в протистоянні «Сокола» і «Маріуполя» (фото)

Кияни здобули дев’яту перемогу в сезоні

Київський «Сокіл» виграв свій дев’ятий з 12-ти проведених поєдинків у регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги. На власному майданчику підопічні Олега Шафаренка мінімально здолали «Маріуполь».

«Сокіл» (Київ) – «Маріуполь» - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – Антон Рубан (Фелікс Морозов, - більш.), 53:28

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Сисак – Платонов, Фірсов – Павлов, Сушков; Михайло Сімчук – Фелікс Морозов – Німенко, Гільманов – Середницький – Антон Рубан, Олександр Павленко – Сиротенко – Артем Смирнов, Ступак – Денис Гончаренко – Ярослав Панченко – Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

«Маріуполь»: Дуве; Петрухно – Алєксандр Гуров, Скурихін – Сірченко, Олександр Філімонов – Цикало, Костарєв; Чердак – Микита Коваленко – Агеєв, Руслан Ромащенко – Корчоха – Владислав Луговий, Кобяков – Денис Мостовой – Микита Олійник, Дурдиєв. Тренер – Олександр Сеуканд

29 листопада. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

Останнім часом оборона «Маріуполя» не вирізнялася надійністю. За чотири дні до виїзду в Київ азовці програли вдома херсонському «Дніпру» з рахунком 1:9, а незадовго до того в переможному матчі з аутсайдерами з «Білого Барсу» пропустили чотири шайби (6:4). Тому напередодні гри очікувалося, що атака «Сокола» впорається з маріупольською обороною значно простіше, ніж то вийшло на ділі.

Дуже надійно у воротах гостей діяв голкіпер Максим Дуве. Він залишав свої ворота недоторканими понад два з половиною періоди і виявився безсилим лише в ситуації, коли перед його воротами під час гри в нерівних складах опинилися Фелікс Морозов та Антон Рубан. Росіянин і закинув єдину в цій зустрічі шайбу – 1:0.

«Ми й не розраховували, що буде легко, - каже Рубан «Главкому» після гри. – «Сокіл» зараз нагорі таблиці, на нас усі налаштовуються по-особливому. Не як на молодіжну команду, а як на серйозного суперника, бачать, що ми обігруємо «Донбас» і «Кременчук». Тому ми знали, що буде боротьба. Взагалі, моменти ми створювали впродовж усього матчу, просто не могли забити».

Рубан зізнається, що коли приймав пропозицію від «Сокола», знав, що тут створюється сильна команда, але не сильно уявляв, яке вона має значення для вболівальників. «Спершу думав, що відроджується клуб, але не розумів, наскільки він для Києва важливий, - говорить Антон. – Розуміння прийшло, коли ми познайомилися з фанатами. Та й тренер теж пояснив, що ця нашивка на грудях означає дуже багато».

Для самого Олега Шафаренка матчі проти «Маріуполя» особливі бодай тому, що команду тренує досвідчений Олександр Сеуканд.

«Коли Олександр Юрійович поряд, почуваюся в нинішній ролі трохи незвично, - коментує тренер «Сокола». – Саме до Сеуканда я переходив з молодіжного хокею в дорослий, грав під його керівництвом у збірній. Але проти команди Олександра Юрійовича грати цікаво. У нього добре відлагоджена оборона, хлопці стараються, грають жорстко, в тіло. Молодці. Та ще й сьогодні почав надійно діяти їх воротар. Це дало стимул команді загалом залишатися в грі до останнього. Я взагалі вважаю «Маріуполь» сильним суперником. Думаю, перемоги до них ще прийдуть. Тому ми налаштовувалися на маріупольців з усією серйозністю. Тим паче, зараз у нас є травмовані, доводиться вносити перестановки у ланках».

Серед тих, хто зараз перебуває в лазареті «Сокола» - найдосвідченіший хокеїст, нападник Андрій Міхнов. На грі він був, хоч пересувався накульгуючи. За словами Шафаренка, «повернеться Андрій нескоро».

Додамо, що свій другий у сезоні «сухий» матч провів голкіпер киян Дмитро Кубрицький.

Перемігши, «Сокіл» з 18-ма очками залишився на другому місці. Кияни відстають на три пункти від «Донбаса» і мають однаковий доробок з чинними чемпіонами – «Кременчуком». «Дніпро» і «Краматорськ» набрали по 13 пунктів. «Маріуполь» з шістьма очками йде шостим. Нижче – «Білий Барс» (5 очок) і «Крижані Вовки» (4).

Наступні матчі команди проведуть у вівторок, 1 грудня. «Маріуполь» починаючи з 18:00 гратиме на виїзді з «Краматорськом». «Сокіл» з 18:45 прийматиме на власному майданчику херсонський «Дніпро».

Іван Вербицький, «Главком»



