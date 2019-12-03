В Токіо презентували головний стадіон Олімпіади 2020 (фото)
Арена обійшлася японцям 1,4 мільярда доларів
В столиці Японії, Токіо, завершилося будівництво Національного стадіону, який стане головною ареною для Олімпійських та Паралімпійських Ігор 2020 року. Арена, місткістю 60 тисяч, обійшлася японцям в 1,4 мільярда доларів. Автором проекту став відомий японський архітектор Кенг Кума.
Архітектурними родзинками Національного стадіону Токіо стали асоціації з найстарішою дерев'яною спорудою в світі - храмом Монастир Хорю, який на думку фахівців збудовано 607 року. На оздоблення стадіону навіть було використано 2 тисячі кубометрів кедрового дерева.
Стадіон збудовано за останнім словом техніки – він розрахований на спекотну японську погоду, і обладнаний сучасною кондиціонування, яка має підтримувати в чаші арени оптимальну температуру.
Нагадаємо, літні Олімпійські Ігри в Токіо відбудуться з 24 липня по 9 серпня. І саме Національний стадіон прийме церемонії урочистого відкриття та закриття змагань.