Українська каратистка, яка претендує на участь в Олімпіаді-2020, відзначилася бронзою на турнірі Прем’єр-Ліги



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Львів’янка Галина Мельник стала третьою у вазі до 68 кг

Одна з лідерів українського спортивного карате, Галина Мельник, яка претендує на участь в Олімпійських Іграх 2020 року, підтвердила клас на турнірі серії Прем’єр Ліги - Karate1 Premier League, що проходив у Мадриді. У ваговій категорії до 68 кг Галина виборола бронзову медаль. Нагадаємо, що цього сезону львів’янка також була бронзовою призеркою Європейських Ігор і Мінську.

Наразі красуня-брюнетка посідає 11 місце в світовому олімпійському рейтингу у вазі понад 61 кг, і претендує на те, щоб представити Україну в дебютному розіграші олімпійських нагород з карате.