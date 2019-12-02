  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська каратистка, яка претендує на участь в Олімпіаді-2020, відзначилася бронзою на турнірі Прем’єр-Ліги

    • Розсилка
    Красуня каратистка віддіє перевагу спарингам з чоловіками - Українська каратистка, яка претендує на участь в Олімпіаді-2020, відзначилася бронзою на турнірі Прем’єр-Ліги
    Красуня каратистка віддіє перевагу спарингам з чоловіками

    Львів’янка Галина Мельник стала третьою у вазі до 68 кг

    Одна з лідерів українського спортивного карате, Галина Мельник, яка претендує на участь в Олімпійських Іграх 2020 року, підтвердила клас на турнірі серії Прем’єр Ліги - Karate1 Premier League, що проходив у Мадриді. У ваговій категорії до 68 кг Галина виборола бронзову медаль. Нагадаємо, що цього сезону львів’янка також була бронзовою призеркою Європейських Ігор і Мінську.

    Наразі красуня-брюнетка посідає 11 місце в світовому олімпійському рейтингу у вазі понад 61 кг, і претендує на те, щоб представити Україну в дебютному розіграші олімпійських нагород з карате.

     Читайте також: Лідер збірної України з карате носить оселедець і не цурається їздити в Росію

     

    карате Олімпіада-2020 Галина Мельник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ