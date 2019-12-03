Українськім школярам доведеться пропустити дві Всесвітні Гімназіади, бо прийматиме Росія
Зимові ігри школярів 2021 рок та літні 2024 було віддано країні-агресору
В останні дні листопада у хорватському Загребі відбулося засідання Виконкому Міжнардної федерації учнівського спорту (ISF). Головною темою якого стало обрання майбутніх столиць Всесвітніх літніх і зимових Гімназіад 2021, 2022 та 2024 років.
Серед не багатьох країн-претендентів, які висунули свої заявки на проведення шкільної «олімпіади», одразу дві було схвалено для Росії. Їй довірено проводити зимову Гімназіаду вже наступного, 2021 року – змагання проходитимуть в Красноярську. А також літню Гімназіаду 2024 року.
Літні Ігри школярів 2022 року прийматиме Франція. Крім того, Виконком ISF вирішив провести Всесвітні шкільні ігри серед учнів до 15 років. Цей всесвітній захід відбудеться 2021 року в Белграді (Сербія).
Аргументи української сторони про те, що українським школярам доведеться пропустити одразу дві Гімназіади, які проводитимуться на території країни-агресора, не були прийняті виконкомом ІSF.
-Що стосується Франції і Сербії, то тут виконавчий комітет був одностайний. Всі їх підтримали! Що стосується Росії, то, на жаль, не зміг переконати виконавчий комітет цього не робити. Росію підтримує Путін. У нас такої підтримки з боку президента немає. Але все ще попереду. Шкода, що доведеться пропустити дві Гімназіади, - так прокоментував результати засідання член Виконкому ІSF, президент Української федерації учнівського спорту Роман Греба.
Відзначимо, що наступного, 2020 року, Всесвітню Гімназіаду прийматиме китайський Цзіньцзян (17-24 жовтня). А на попередні Всесвітній літній Гімназіаді, що проходила 2018 року в Мороко, українські школярі вибороли перше командне місце, здобувши 112 медалей, в тому числі 39 золотих.