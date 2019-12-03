Українськім школярам доведеться пропустити дві Всесвітні Гімназіади, бо прийматиме Росія



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Останню Всесвітню літню Гімназіаду вперше в історії виграли українські школярі

Зимові ігри школярів 2021 рок та літні 2024 було віддано країні-агресору

В останні дні листопада у хорватському Загребі відбулося засідання Виконкому Міжнардної федерації учнівського спорту (ISF). Головною темою якого стало обрання майбутніх столиць Всесвітніх літніх і зимових Гімназіад 2021, 2022 та 2024 років.

Серед не багатьох країн-претендентів, які висунули свої заявки на проведення шкільної «олімпіади», одразу дві було схвалено для Росії. Їй довірено проводити зимову Гімназіаду вже наступного, 2021 року – змагання проходитимуть в Красноярську. А також літню Гімназіаду 2024 року.

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Літні Ігри школярів 2022 року прийматиме Франція. Крім того, Виконком ISF вирішив провести Всесвітні шкільні ігри серед учнів до 15 років. Цей всесвітній захід відбудеться 2021 року в Белграді (Сербія).

Аргументи української сторони про те, що українським школярам доведеться пропустити одразу дві Гімназіади, які проводитимуться на території країни-агресора, не були прийняті виконкомом ІSF.

Президент Української федерації учнівського спорту Роман Греба з представниками французької делегації

-Що стосується Франції і Сербії, то тут виконавчий комітет був одностайний. Всі їх підтримали! Що стосується Росії, то, на жаль, не зміг переконати виконавчий комітет цього не робити. Росію підтримує Путін. У нас такої підтримки з боку президента немає. Але все ще попереду. Шкода, що доведеться пропустити дві Гімназіади, - так прокоментував результати засідання член Виконкому ІSF, президент Української федерації учнівського спорту Роман Греба.

Відзначимо, що наступного, 2020 року, Всесвітню Гімназіаду прийматиме китайський Цзіньцзян (17-24 жовтня). А на попередні Всесвітній літній Гімназіаді, що проходила 2018 року в Мороко, українські школярі вибороли перше командне місце, здобувши 112 медалей, в тому числі 39 золотих.