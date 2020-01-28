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    Федерер відіграв 7 матчболів у чвертьфіналі Australian Open

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    Роджер Федерер - Федерер відіграв 7 матчболів у чвертьфіналі Australian Open
    Роджер Федерер
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    Швейцарець став першим півфіналістом турніру 2020 року

    Швейцарський тенісист Роджер Федерер став першим півфіналістом стартового турніру року із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

    У чвертьфіналі Федерер здолав американця Тенніса Сандгрена – 6:3, 2:6, 7:6, 6:3.

    Поєдинок тривав 3,5 години. Федерер у підсумку відіграв 7 матчболі – 3 в четвертому сеті. Це повторення особистого рекорду швейцарця, яке він встановив 2003 року в американському Циннцинаті.

    У півфіналі Федерар зіграє з переможцем пари Новак Джокович – Мілош Раонич.

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    38-річний Федерер став найбільш віковим півфіналістом Australian Open з 1977 року.

    теніс Australian Open Роджер Федерер
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