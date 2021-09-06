В Українській асоціації футболу пояснили, чому Шевченко більше не тренер збірної

Колишньому наставнику направили запрошення на бесіду електронною поштою

Пресслужба Української асоціації футболу опублікувала пояснення, чому з тепер уже колишнім головним тренером збірної Андрієм Шевченком не був продовжений контракт.

Заява Української асоціації футболу

«У зв’язку з появою різних трактувань у питанні щодо закінчення контракту тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком у липні 2021 року вважаємо за потрібне повідомити додаткові деталі.

Виконком УАФ у червні 2020 року ухвалив рішення стосовно пролонгації контракту з на той час головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком та його штабом до грудня 2022 року», – йдеться в заяві.

Згідно цієї заяви, Андрій Шевченко сам не погодився укладати угоду до завершення чемпіонату світу в Катарі.

«Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року.

Зважаючи на те, що УАФ не отримала від Андрія Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа чи повідомлення щодо пролонгації контракту, зі свого боку УАФ надіслала офіційного листа Андрію Шевченку стосовно можливого продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.

Такий лист був надісланий поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також засобами електронного зв’язку його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Андрія Шевченка в стосунках з УАФ. Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України».

Раніше, нагадаємо, Андрій Шевченко розповів, що йому не запропонували продовжити угоду з УАФ після липня 2021 року.

Генеральний секретар Юрій Запісоцький тим часом розповів, скільки заробив Шевченко під час роботи зі збірною України.