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    Петраков назвав причину втрати очок у матчі з Францією

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    Олександр Петраков задоволений результатом матчу з Францією - Петраков назвав причину втрати очок у матчі з Францією
    Олександр Петраков задоволений результатом матчу з Францією
    Фото: УАФ

    Футболісти збірної України не виконали установку на гру в перші хвилини другого тайму

    Національна команда України зіграла внічию у відбірному матчі чемпіонату світу 2022 року. У Києві футболісти Олександра Петракова приймали Францію, змогли відкрити рахунок, але на початку другого тайму гості його зрівняли – 1:1.

    В.о. головного тренера пояснив, чому не вдалося втримати перемогу.

    «В перерві я сказав гравцям, що граємо за тією ж структурою. Нам потрібно було витримати 10 хвилин і не пропустити. Чому не витримали? Це футбол. Збірна Франції – чинний чемпіон світу. Я вдячний своїм хлопцям за все, що вони зробили. Ми залишаємося в грі, – сказав після гри Петраков. – Я ще знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Тому не потрапляє до основного складу Малиновський. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі».

    Збірна України всі п’ять матчів відбірного турніру завершила внічию. Їй залишилося провести одну гру з Фінляндією і дві зустрічі з Боснією і Герцеговиною. До фінальної частини напряму виходить переможець групи. Команда, яка займе друге місце, продовжить кваліфікацію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Петраков назвав причину втрати очок у матчі з Францією