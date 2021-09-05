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    Поліція зупинила матч Бразилія – Аргентина. Мессі відмовився повертатися на поле (фото)

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    Чотири гравці збірної Аргентини не відбули 5-денний карантин - Поліція зупинила матч Бразилія – Аргентина. Мессі відмовився повертатися на поле (фото)
    Чотири гравці збірної Аргентини не відбули 5-денний карантин
    Фото з відкритих джерел

    Чотирьох гравців аргентинської збірної намагалися арештувати під час матчу

    Відбірний матч чемпіонату світу 2022 року між збірними Бразилії та Аргентини зупинили на шостій хвилині зустрічі. Як повідомляє EiF, аргентинці покинули футбольне поле після того, як на нього вийшли бразильські поліцейські. Вони мали намір заарештувати чотирьох гравців збірної, яких хотіли депортувати.

    Раніше стало відомо, що бразильська влада запідозрила Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендіа, Крістіана Ромеро і Ло Чельсо в перетині кордону з порушеннями.

    Справа в тому, що всі футболісти виступають за англійські клуби. А особи, які прибувають в країну з Великої Британії, мають пройти 14-денний карантин.

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    За даними джерела, гравці надали співробітникам міграційної служби неправдиві відомості. Вони стверджували, що останнім часом не відвідували Великобританію. Поліцейські прибули в готель, де перебували гравці аргентинської збірної, але вони вже виїхали на матч.

    Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі в телеефірі заявив, що команда не буде догравати матч з Бразилією.

    «Ми йдемо. Ми приїхали сюди з наміром грати. Прийшли, і нас ніхто не попередив, що щось має статися. Ми приїхали три дні тому, нас могли депортувати раніше. Це катастрофа», – цитує Мессі EiFSoccer.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Поліція зупинила матч Бразилія – Аргентина. Мессі відмовився повертатися на поле (фото)