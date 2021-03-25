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    В Японії запалили Олімпійський вогонь. Він згаснув у перший день естафети

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    Олімпійський вогонь довелося запалювати двічі - В Японії запалили Олімпійський вогонь. Він згаснув у перший день естафети
    Олімпійський вогонь довелося запалювати двічі
    Фото з відкритих джерел

    Організатори кажуть, що несправним виявився пальник

    У японській префектурі Фукусіма, де 10 років тому через землетрус сталася аварія на атомній електростанції, розпочалася естафета олімпійського вогню. Стартовими факелоносцями стали футболістки місцевої збірної.

    На одному з перших етапів естафети вогонь згаснув. Його знову запалили з запасної лампади.

    Процедура передачі вогню триватиме 121 день. За цей час в естафеті візьмуть участь близько 10 000 факелоносців, він побуває в 47 японських областях.

    Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися минулого року. Змагання були перенесені на наступне літо через світову пандемію коронавирусу.

    Естафета Олімпійського вогню завершиться 23 липня. У цей день відбудеться урочисте відкриття Ігор, які завершаться 8 серпня. На Олімпіаду не будуть допущені іноземні глядачі.

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      Теги: естафета час літо
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