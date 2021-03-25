В Японії запалили Олімпійський вогонь. Він згаснув у перший день естафети

Організатори кажуть, що несправним виявився пальник

У японській префектурі Фукусіма, де 10 років тому через землетрус сталася аварія на атомній електростанції, розпочалася естафета олімпійського вогню. Стартовими факелоносцями стали футболістки місцевої збірної.

На одному з перших етапів естафети вогонь згаснув. Його знову запалили з запасної лампади.

Процедура передачі вогню триватиме 121 день. За цей час в естафеті візьмуть участь близько 10 000 факелоносців, він побуває в 47 японських областях.

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися минулого року. Змагання були перенесені на наступне літо через світову пандемію коронавирусу.

Естафета Олімпійського вогню завершиться 23 липня. У цей день відбудеться урочисте відкриття Ігор, які завершаться 8 серпня. На Олімпіаду не будуть допущені іноземні глядачі.