Футбольний «Реал» з Надалем і Федерером підуть на тенісний рекорд

На відкритті арени клубу хочуть провести матч, з найбільшою кількістю глядачів

Президент мадридського «Реала» Флорентіно Перес планує організувати виставковий тенісний матч між іспанцем Рафаелем Надалем і швейцарцем Роджером Федерером на честь відкриття оновленого домашнього стадіону мадридців «Сантьяго Бернабеу» у 2022 році.

Як повідомляє Defensa Central, Перес вже отримав «так» від Надаля на пропозицію брати участь в амбітному проекті. Покладаючись на міцну дружбу Надаля і Федерера, Перес прогнозує позитивну відповідь і від швейцарця. У разі відмови будуть розглянуті кандидатури інших представників топ-5 рейтингу ATP.

Метою Переса є організація тенісного матчу з найбільшою кількістю глядачів в історії. Чинний рекорд належить благодійній зустрічі Надаля з Федерером в ПАР, вона зібрала майже 52 тисячі глядачів. Перемогу в трьох сетах з рахунком 6:4, 3:6, 6:3 здобув швейцарець.

Місткість «Сантьяго Бернабеу» - 81 тисяч місць.

«Реал» проводить матчі Ліги чемпіонів на стадіоні клубної бази. 16 березня «Королівський клуб» вибив там з турніру «Аталанту» Руслана Малиновського і вийшов до чвертьфіналу турніру.



