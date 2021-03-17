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    Футбольний «Реал» з Надалем і Федерером підуть на тенісний рекорд

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    Такий вигляд матиме стадіон мидридського клубу - Футбольний «Реал» з Надалем і Федерером підуть на тенісний рекорд
    Такий вигляд матиме стадіон мидридського клубу
    фото з відкритих джерел

    На відкритті арени клубу хочуть провести матч, з найбільшою кількістю глядачів

    Президент мадридського «Реала» Флорентіно Перес планує організувати виставковий тенісний матч між іспанцем Рафаелем Надалем і швейцарцем Роджером Федерером на честь відкриття оновленого домашнього стадіону мадридців «Сантьяго Бернабеу» у 2022 році.

    Як повідомляє Defensa Central, Перес вже отримав «так» від Надаля на пропозицію брати участь в амбітному проекті. Покладаючись на міцну дружбу Надаля і Федерера, Перес прогнозує позитивну відповідь і від швейцарця. У разі відмови будуть розглянуті кандидатури інших представників топ-5 рейтингу ATP.

    Метою Переса є організація тенісного матчу з найбільшою кількістю глядачів в історії. Чинний рекорд належить благодійній зустрічі Надаля з Федерером в ПАР, вона зібрала майже 52 тисячі глядачів. Перемогу в трьох сетах з рахунком 6:4, 3:6, 6:3 здобув швейцарець.

    Місткість «Сантьяго Бернабеу» - 81 тисяч місць.

    «Реал» проводить матчі Ліги чемпіонів на стадіоні клубної бази. 16 березня «Королівський клуб» вибив там з турніру «Аталанту» Руслана Малиновського і вийшов до чвертьфіналу турніру.

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      Теги: ФК Реал (Мадрид) Рафаель Надаль Роджер Федерер
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