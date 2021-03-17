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    Естафета олімпійського вогню в Токіо через коронавірус пройде без глядачів

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    Олімпійський стадіон у Токіо - Естафета олімпійського вогню в Токіо через коронавірус пройде без глядачів
    Олімпійський стадіон у Токіо
    фото з відкритих джерел

    Офіційна церемонія відбудеться у футбольному центрі в префектурі Фукусіма

    З метою запобігання поширенню нового коронавирусу на церемонії відкриття естафети Олімпійського вогню не буде глядачів. Про це повідомляє оргкомітет Ігор у Токіо.

    За інформацією комітету, в церемонії, запланованій на 25 березня в національному футбольному тренувальному центрі J-Village в префектурі Фукусіма, на північному сході Японії, візьмуть участь тільки люди, які безпосередньо мають забезпечувати роботу на церемонії.

    Хор учнів початкових і середніх шкіл Фукусіми та інші пов'язані з цим заходи будуть зменшені в масштабах.

    Футболістка національної збірної з футболу «Надесіко Японія», яка виграла чемпіонат світу з футболу серед жінок у 2011 році, стане першим бігуном естафети. Церемонія транслюватиметься в прямому ефірі на сайті оргкомітету.

    Факел повинен побувати в усіх 47 префектурах Японії перед церемонією відкриття Ігор, яка відбудеться на Японському національному стадіоні в Токіо 23 липня.

    Спочатку токійська Олімпіада мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавирусної інфекції в березні минулого року уряд екс-прем'єра Японії Сіндзо Абе разом з МОК вирішили перенести гри на 2021 рік.

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    Теги: Олімпіада-2020
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