Офіційно: Олімпіада в Токіо пройде без іноземних глядачів

За спортивними змаганнями зможуть наживо спостерігати лише японці

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо за підсумками проведеної зустрічі з главами Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародного паралімпійського комітету зробив офіційну заяву, згідно з якою запланована на літо Олімпіада пройде без уболівальників з-за кордону. Причина прийняття цього рішення - непроста ситуація, пов'язана з поширенням коронавирусу.

Вартість квитків, придбаних іноземцями, буде повернута.

Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавирусной інфекції змагання перенесли на рік, вони повинні відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Присутність на них іноземних уболівальників поки під питанням через небезпеку поширення COVID-19. Японія закрила кордони і навіть національні збірні цієї країни домашні матчі проводять на полях суперників.

Безпека пов’язана з тим, що в країні, що сходить, нарахували вісім нових штамів інфекції.