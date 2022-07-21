Динамо та Фенербахче зіграли внічию у першому матчі Ліги Чемпіонів

Матч-відповідь між турецьким «Фенербахче» та київським «Динамо» відбудеться 27 липня в столиці Туреччини

Команди «Динамо» (Київ) та «Фенербахче» (Туреччина) зіграли внічию у другому раунді Ліги чемпіонів. Матч завершився із рахунком 0:0.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну номінально домашній для біло-синіх матч відбувся у польському Лодзі на стадіоні ЛКС.

Перший там пройшов за певної переваги «Фенербахче», але «Динамо» не дозволило супернику навіть мінімальним чином домінувати у грі. Проте події матчу частіше відбувалися на половині поля киян, і відповідно моменти частіше створювали турки. Перший з них виник на 14-й хвилині зустрічі, коли після навісу з лівого флангу на дальній штанзі Валенсія пробив головою з кута воротарського майданчика точно в ціль, але Бущан, демонструючи блискучу реакцію, зумів виручити «Динамо» від вірного гола.

Кияни ж вперше відзначилися в атаці на 27-й хвилині матчу - це Кендзера виконав діагональний пас у штрафний "Фенербахче", і там Вербич в дотик завдав удару по воротах – м'яч пролетів поряд зі штангою. У другій половині першого тайму турки створили ще два дуже небезпечні моменти біля воріт «Динамо».

Спершу Кахведжі потужно пробив метрів із 20 – Бущан кулаками не без зусиль відбив м'яч. А потім атака «Фенербахче» завершилася ударом того ж Кахведжі з забійної позиції – метрів з п'яти, але м'яч влучив у Кінга, що знаходився поруч, і це вберегло «Динамо» від великих неприємностей. Зрештою, на перерву команди так і пішли з нулями на табло.

Відчутних зрушень після перерви збоку обидвох команд не відбулось, окрім, хіба що, того факту, що Жорже Жезуш використав перший можливість для заміни на ротацію в центрі захисту. Дотепно, що саме з цієї зони Денис Попов незабаром змарнує один із двох найкращих моментів власної команди в цій грі, пробивши головою над поперечиною на завершення подачі зі стандарту. Наступна нагода для киян випала вже ближче до фінального свистка, коли Артему Бєсєдіну не вдався дальній постріл.

«Фенербахче» робив прояви власної активності тільки у вигляді періодичних намагань свого головного тренера змінити хід зустрічі завдяки замін. Мірча Луческу натомість доволі довго зберігав рівновагу в цьому плані, проте все одно «Динамо» згодом зробило точкову ротацію без відчутного впливу на хід зустрічі. У підсумку, отримали протистояння рівних клубів, хоча початкові прогнози були не такими оптимістичними.

Матч-відповідь між турецьким «Фенербахче» та київським «Динамо» відбудеться 27 липня в столиці Туреччини.

Нагадаємо, ексгравець «Динамо» Сергій Баланчук загинув на фронті.

Також «Динамо» оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».



