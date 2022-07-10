Ексгравець «Динамо» Сергій Баланчук загинув на фронті

Баланчуку було 47 років

Колишній футболіст поліг під Бахмутом

9 липня стало відомо, що колишній футболіст «Динамо» Сергій Баланчук загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом Донецької області, повідомляє Dynamomania.com.

Сергій захищав рідну країну у складі Збройних Сил України. Йому було 47 років.

Баланчук – вихованець «Динамо». Баланчук народився у Києві і виховувався в одному класі з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.

За першу команду киян він дебютував 13 серпня 1995 року в матчі проти «Миколаєва». Загалом захисник провів чотири поєдинки за основу «біло-синіх».

Протягом кар’єри Баланчук також виступав за «Маккабі» (Хайфа), з яким виграв Кубок Ізраїлю, київський «ЦСКА», «Ворсклу» та «Металіст».

У 2003 році Сергій повісив бутси на цвях, здобув юридичну освіту і вiдтодi працював за фахом.

Також повідомлялося, що у вівторок, 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині.

Нагадаємо, напередодні стадо відомо, що на війні загинув 33-річний командир Елвіс – Євген Олефіренко.

Також у боях під Донецьком загинув український борець Ігор Пастух.