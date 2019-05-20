Великобританія здійснила фантастичний камбек з 0:3 і залишилася в хокейній еліті



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З шайби Роберта Дауда розпочався британський камбек BBC

Британці переграли прямого конкурента

Розв’язка боротьби за виживання в елітному дивізіоні світового хокею на чемпіонаті світу-2019 вийшла драматичною. Збірні Франції та Великобританії, які посідали два останніх місця в групі А, зійшлися в очному протистоянні в заключному, восьмому турі.

Після напруженого й безгольового першого періоду інтрига почала закручуватися другій 20-хвилинці. Французи до середини матчу вели 3:0 і начебто вирішили питання про переможця достроково. Втім, британці рук не опустили і ще до заключної перерви дві шайби відіграли. А в третьому періоді Роберт Фармер, виїхавши з-за воріт, вирівняв становище.

Переможець поєдинку визначився в овертаймі. Там попервах ліпше виглядали блитанці. Двічі поспіль Бен Боунс і його партнери за обороною лягали під шайби кістьми. І встояли. А потім був випад, достойний іменуватися майже чемпіонським. Джонатан Філліпс виграв силову боротьбу у суперника і віддав передачу на Бена Девіса. Той закинув і подарував собі й команді несамовиту радість.

Франція — Великобританія — 3: 4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1 )

Шайби: 1:0 — Антоні Реш (Манавян, Тім Бозон), 23:36. 2:0 — Саша Трей (Шакіашвілі, Тексьє, - більш.), 27:31. 3:0 — Антоні Рош (Валентен Клеро), 27:37. 3:1 — Роберт Дауд (Бен О’Коннор), 34:59. 3:2 — Майк Геммонд (Бен О’Коннор, Девід Філліпс), 38:04. 3:3 — Роберт Фармер (Девід Філліпс), 45:16. 3:4 - Бен Девіс (Джонатан Філліпс), 62:03

Воротарі: Флорян Арді — Бен Боунс

Кидки: 36 (10 + 11 + 10 + 5) — 30 (10 + 9 + 10 + 1)

Штраф: 4 (2 + 0 + 2 + 0) — 4 (0 + 2 + 2 + 0)

20 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 440 глядачів

Франція - Великобританія. Шайба Бена Девіса, яка ощасливила британців

Таким чином, збірна Великобританії, яка повернулася в еліту світового хокею вперше після 1994 року, вигравши один матчів з семи, зберегла прописку в елітному дивізіоні. А Франція в сезоні-2020 гратиме в чемпіонаті світу в дивізіоні 1А.Нагадаємо, що двох невдах цьогорічної світової першості в провідному ешелоні замінять збірні Казахстану і Білорусі.