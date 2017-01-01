Вернидуб визнав, що матч проти «Естерсунда» «Зоря» повністю провалила

Тренер зауважив, що тепер буде гра з «Атлетиком», де і буде вирішуватися, хто вийде з групи

Наставник луганської «Зорі» Юрій Вернидуб прокоментував зустріч проти «Естерсунда», яку його команда програла. При цьому тренер привів шведський клуб з виходом у плей-офф Ліги Європи, інформує офіційний сайт клубу. «Команда заслужила цей результат поетапно. Провела досить хороші ігри у груповому етапі. Вони заслужили



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Юрій Вернидуб. Фото ФК «Зоря»

Тренер зауважив, що тепер буде гра з «Атлетиком», де і буде вирішуватися, хто вийде з групи

Наставник луганської «Зорі» Юрій Вернидуб прокоментував зустріч проти «Естерсунда», яку його команда програла.

При цьому тренер привів шведський клуб з виходом у плей-офф Ліги Європи, інформує офіційний сайт клубу.

«Команда заслужила цей результат поетапно. Провела досить хороші ігри у груповому етапі. Вони заслужили це і добилися того результату, який потрібен. У нас є ще шанси. Буде гра з «Атлетиком», де буде вирішуватися, хто вийде з групи», - сказав він.

«Ми почали погано у перші 15 хвилин. Потім була рівна гра практично без моментів. Так, був момент, і вони забили. У другому таймі хотіли відігратися. З'явилися моменти. Не змогли їх реалізувати і пропустили другий м'яч. Програли. Це футбол. У будь-якому виді спорту є переможці та переможені», - додав тренер.

За словами Вернидуба, гра була повністю провальною.

«У перерві сказав, що потрібно додати у русі й агресії, так як перші 15-20 хвилин не було тих агресивних дій у відборі, які були потрібні. Ми дозволяли суперникові вільно приймати м'яч. Не допрацьовували у русі та відборі», - пояснив він.

«Початок другого тайму був непоганий. Взяли м'яч під контроль, з'явилися моменти. Другий м'яч... Прикро пропускати такі м'ячі, коли футболіст проходить з центру поля, пробиває і забиває – це цілий ланцюг помилок центральної зони», - підсумував наставник.