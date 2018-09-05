Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях
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Олег Верняєв
8-го вересня українець візьме участь в матчі Бундесліги
Зірковий український гімнаст Олег Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях.
У суботу, 8 вересня, відбудеться матч німецької Бундесліги, де Верняєв виступає за клуб «Саар».
У своєму Instagram гімнаст ще раз підкреслив, що вже давно не виступав на змаганнях:
Зазначимо, що перше в сезоні виступ Верняєва за збірну України має пройти в Угорщині на етапі Кубка світу.
Нагадаємо, в січні гімнаст переніс дві операції.
Джерело: Xsport.ua