Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях



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Олег Верняєв

8-го вересня українець візьме участь в матчі Бундесліги

Зірковий український гімнаст Олег Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях.

У суботу, 8 вересня, відбудеться матч німецької Бундесліги, де Верняєв виступає за клуб «Саар».

У своєму Instagram гімнаст ще раз підкреслив, що вже давно не виступав на змаганнях:

Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 4 Сен 2018 в 9:23 PDT

Зазначимо, що перше в сезоні виступ Верняєва за збірну України має пройти в Угорщині на етапі Кубка світу.

Нагадаємо, в січні гімнаст переніс дві операції.

Джерело: Xsport.ua