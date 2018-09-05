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    Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях

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    Олег Верняєв - Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях
    Олег Верняєв

    8-го вересня українець візьме участь в матчі Бундесліги

    Зірковий український гімнаст Олег Верняєв вперше після операції виступить на змаганнях.

    У суботу, 8 вересня, відбудеться матч німецької Бундесліги, де Верняєв виступає за клуб «Саар».

    У своєму Instagram гімнаст ще раз підкреслив, що вже давно не виступав на змаганнях:

    Зазначимо, що перше в сезоні виступ Верняєва за збірну України має пройти в Угорщині на етапі Кубка світу.

    Нагадаємо, в січні гімнаст переніс дві операції.

    Джерело: Xsport.ua

    Олег Верняєв спортивна гімнастика
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