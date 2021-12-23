«Вест Гем» з Ярмоленком поступився «Тоттенгему» і вилетів з Кубку ліги

Андрію Ярмоленку не вдалося відзначитися в грі Кубку ліги

Український нападник вийшов на поле на 10 останніх хвилин

В Англії відбулися матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги. «Вест Гем» Андрія Ярмоленка зустрічався з «Тоттенгемом» і поступився – 1:2. Всі голи були проведені протягом п’яти хвилин у першому таймі.

Український нападник вийшов на поле на 80-й хвилині, але врятувати команду від поразки не встиг.

В іншому матчі цієї стадії «Ліверпуль» приймав «Лестер» і зумів зрівняти рахунок лише на п’ятій компенсованій хвилині – 3:3. «Червоні» виявилися сильнішими в післяматчевій серії пенальті.

До півфіналу також вийшли «Челсі», який взяв гору над «Брентфордом» – 2:0, та «Арсенал», який завдав поразки «Сандерленду» з рахунком 5:1.

В 1/2 фіналу зустрінуться «Ліверпуль» – «Арсенал» і «Тоттенгем» – «Челсі». Фіналісти визначаться після двох матчів 5 і 12 січня 2012 року.