Подруга Роналду розповість всю правду про стосунки з футболістом

Джорджина Родрігес стане ведучою реаліті-шоу

Днями Джорджина Родрігес заінтригувала 28-мільйонну армію своїх підписників, повідомивши, що вона готується до виходу реаліті-шоу про своє життя. Воно називатиметься Soy Georgina, що в перекладі означає «Я – Джорджина».

«Багато хто знає моє ім'я, але тільки деякі мене знають насправді», – заявила вона на презентації нового проекту. У ньому громадянська дружина нападника «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду обіцяла розповісти про все. І про кар'єру моделі, танцівниці та бізнес-леді, а також про сімейне життя з одним із найкращих футболістів світу. Про це повідомило видання «Екіп».

Нагадаємо, що Джорджина незабаром народить ще двох близнюків. У сім'ї Роналду стане шестеро дітей. Про це повідомив сам футболіст, опублікувавши у соцмережах кумедне відео.