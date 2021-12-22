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    В Індонезії 20-річний воротар помер після зіткнення з суперником

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    В Індонезії 20-річний воротар помер після зіткнення з суперником
    фото: скріншот

    Голкіпер отримав удар ногою по голові

    У третій футбольній лізі Індонезії голкіпер «Торнадо» Тауфік Рамсі помер після зіткнення з гравцем «Вагани». Про це повідомляє прес-служба турніру.

    Під час гри 20-річний воротар зіштовхнувся із суперником та отримав удар ногою по голові. Після цього Рамсі знепритомнів. Медичний персонал забрав футболіста з поля на ношах, і його відвезли до лікарні. У Рамсі було діагностовано серйозну травму голови, лікарі прооперували гравця, але не змогли його врятувати. Після кількох днів у комі голкіпер помер.

    «Висловлюємо найглибші співчуття рідним та близьким Тауфіка Рамсі, голкіпера «Торнадо». Спочивай зі світом», – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці ліги в «Інстаграмі».

    Нагадаємо, свого часу так само помер воротар збірної України Сергій Перхун. В грі за московський ЦСКА проти «Анжи» він зіштовхнувся з нападником суперників Будуном Будуновим. Помер після 10 днів перебування в комі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Індонезія
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    В Індонезії 20-річний воротар помер після зіткнення з суперником