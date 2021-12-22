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    Ребров поспівчував Шевченку через рівень гри «Дженоа»

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    Сергій Ребров не в захваті від рівня гравців&nbsp;&laquo;Дженоа&raquo; - Ребров поспівчував Шевченку через рівень гри «Дженоа»
    Сергій Ребров не в захваті від рівня гравців «Дженоа»
    фото з відкритих джерел

    Колишній тренер «Динамо» і «Ференцвароша» вважає, що футболістам італійського клубу не вистачає майстерності

    Колишній тренер київського «Динамо» і угорського «Ференцвароша» Сергій Ребров поділився враженнями від початку роботи колишнього одноклубника Андрія Шевченка в чемпіонаті Італії.

    «Андрій Миколайович зараз працює в «Дженоа», бо він віддав дуже багато італійському футболу, його дуже поважають в цій країні. Плюс, що дуже важливо для тренера, він зробив хорошу кар'єру як наставник національної збірної. У нього повірили і зараз він працює там, – наводить слова Реброва «Футбол 24». – Плюс Андрій добре розмовляє італійською. Я дивився кілька матчів і поспівчував Андрієві Миколайовичу. Зараз, звичайно, дуже важкий період для нього. Побажав йому успіхів, але буде дуже непросто. Головне, щоб керівники, які це все бачать, дотягли до періоду, коли можна підсилити команду. Зараз дуже важко щось зліпити, особливо, коли він грає майже усі матчі з лідерами.

    Важко налагодити якусь модель гри, бо зараз футболісти бачать, що є щось нове, є покращення, але немає результату – це проблема. Хоча я впевнений, що футболісти задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Я не бачив раніше «Дженоа», але, як на мене, футболістам не вистачає майстерності».

    В останньому турі «Дженоа» зіграв унічию з «Аталантою» і пішов на різдвяну перерву в чемпіонаті Італії в зоні вильоту.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Динамо» Сергій Ребров
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    Ребров поспівчував Шевченку через рівень гри «Дженоа»