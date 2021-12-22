Луческу назвав різницю між клубами Західної Європи і Східної

Клас команд суттєво відрізняється через фінансові можливості клубів

Мірча Луческу дав інтерв’ю Playsport Live, в якому розповів про своє бачення розвитку футболу в Європі. На думку наставника «Динамо», рівень гри в західноєвропейських і східноєвпропейских клубах різний через суттєві фінансові можливості.

«Між Сходом і Заходом прірва розширюється, причому, як економічно, так і з точки зору гри. Потрапити в тамтешні клуби дуже складно, якщо ти навіть не граєш на групових етапах єврокубків, – розповів луческу. – Коли ви виходите в групу, матчі транслюються усіма каналами, гравців бачать, їм пропонують угоди, їх просувають кар’єрними сходами. Східній Європі буде все важче і важче, адже в останні роки виникла жахлива різниця. На Заході стадіони заповнені, гроші є, вони створюють суперництво, конкуренцію, дають мотивацію гравцям.

Нам же «кинули» третій єврокубковий турнір. Але я бачу, що там починають з'являтися великі команди, тому що прийшли гроші.

А гроші, які повертаються в футбол від телебачення і вболівальників, вкладаються в інфраструктуру, яка допомагає виховувати гравців найвищого рівні. У той же час у Східній Європі ми залишилися, як і в усіх інших галузях – далеко позаду».

Мірчу Луческу вп’яте назвали найкращим тренером Румунії.