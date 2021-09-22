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    Тренер «Шахтаря» Де Дзербі занепокоєний рівнем суддівства в Україні

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    Роберто Де Дзербі не сподобалося, як динамівці взяли гору над &laquo;Олександрією&raquo; - Тренер «Шахтаря» Де Дзербі занепокоєний рівнем суддівства в Україні
    Роберто Де Дзербі не сподобалося, як динамівці взяли гору над «Олександрією»
    Фото з відкритих джерел

    Італійський наставник прокоментував скандальний пенальті в матчі «Динамо» – «Олександрія»

    22 вересня «Шахтар» і «Динамо» розіграють Суперкубок України. Напередодні головний тренер «гірників Роберто Де Дзербі оцінив ситуацію з суддівством в Україні.

    «Мені не подобається атмосфера, яка створилася з арбітрами. Я приїхав сюди дуже тихо, і для мене честь бути тут, але я ніколи не говорю про суддів. Намагаюся просто концентруватися на тому, що ми робимо на полі. І мені не подобається, коли арбітри можуть відчувати тиск інших. Зараз я, звичайно, кажу про пенальті, який дали на 90+8-й хвилині в матчі «Динамо» з «Олександрією». Додали п'ять хвилин. Природно, таке мені не подобається. Я думаю тільки про тренерську роботу, але я не дурень.

    І я дуже сподіваюся, що завтра арбітр зможе працювати спокійно. Завтра зіграють дуже сильні команди, тому все має бути на своєму місці, все повинно бути зроблено чесно. Сподіваюся, що останній раз говорю на цю тему, бо я справді її не люблю. Однак у мене є очі. І ще я, природно, слухаю, що відбувається навколо мене. Я поважаю всіх, але було б також правильно, щоб всі поважали мене і мою команду», – наводить слова Де Дзербі сайт «Шахтаря».

    Гра «Шахтар» – «Динамо» відбудеться 22 вересня. Початок – о 21:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України
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    Тренер «Шахтаря» Де Дзербі занепокоєний рівнем суддівства в Україні