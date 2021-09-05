Україна завершила виступи на Паралімпіаді. Медальний залік

В останній день змагань Ігор у Токіо наша команда залишилася без нагород

Збірна України посіла шосте місце в медальному заліку на Паралімпіаді в Токіо. В останній день змагань наші параатлети змагалися в стрільбі, але там медалей не вибороли.

Загалом наша команда виборола 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Вона посіла п'яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку.

В порівнянні з Ріо-2016, результат у Токіо дещо гірший. В Бразилії в скарбничці українців було 117 нагород, з яких 41 золота.

Медальний залік Паралімпіади

Найтитулованішим атлетом Паралімпіади став плавець з Харкова Максим Крипак.

А легендарна Лідія Соловйова завершила кар’єру.