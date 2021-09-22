Малиновський, якого не взяли в збірну, відзначився гольовою передачею за «Аталанту» (відео)

Півзахисник допоміг команді взяти гору над «Сассуоло» в 5-му турі чемпіонату Італії

Найдорожчий український легіонер Руслан Малиновський, якого в.о. тренера збірної Олександр Петраков через конфлікт не викликав до національної команди на матчі відбору чемпіонату світу, провів корисну гру за «Аталанту». У 5-му турі команда з Бергамо зустрічалася з «Сассуоло» і перемогла – 2:1. Українець провів на полі півтора тайми, а гольову передачу на Госенза віддав вже на четвертій хвилині зустрічі. Руслан з флангу потужно прострелив у штрафний майданчик, а німець чатував на м’яч на дальній штанзі.

Після п’яти турів «Аталанта» набрала 10 очок, у лідера «Інтера» – 13.

Раніше в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів, чому Малиновський не залишився в команді на товариський матч з Чехією. Згодом Руслав виклав свою позицію в соцмережах, з якої випливає, що тренер повів себе не дуже коректно. Крайнім залишився футболіст: на матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, які відбудуться на початку жовтня, Малиновського не викликали.



