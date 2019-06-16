«Ви неймовірні!» Зеленський привітав збірну з футболу з перемогою на мундіалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України - чемпіони світу з футболу U20 FIFA.com

Глава держави ґратулював спортсменів і в Twitter, і зателефонувавши Павелку

Президент України Володимир Зеленський привітав футболістів і тренерів молодіжної збірної України U20 із тріумфом на чемпіонаті світу з футболу, який відбувався у Польщі.

Одразу після завершення фінального поєдинку турніру глава держави зателефонував президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку, який у цей час перебував на полі з командою, привітав його з перемогою збірної й попросив передати слухавку гравцям і головному тренеру Олександру Петракову.

Як сповіщає сайт Української асоціації Футболу, Зеленський висловив захоплення переможним виступом команди на першості світу, привітав з історичним досягненням збірної та всього українського футболу, а також побажав нових високих командних і особистих футбольних досягнень у майбутньому.

«Об’єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U20 збірна України з футболу – ви неймовірні! Ви – переможці, ви – наша надія, ви – свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна – навіть більше!», - з'явилося трохи згодом повідомлення в Twitter президента.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 червня в польській Лодзі юнацька збірна України U20 у фіналі чемпіонату світу зустрічалася зі збірною Кореї і здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1. Таким чином, синьо-жовті вперше в історії здобули чемпіонський кубок і золоті медалі турніру.