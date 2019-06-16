Україна - чемпіон! Як нагороджували нових чемпіонів світу (відео)
Несамовита радість Юхима Коноплі і його партнерів за українською збірною
FIFA.com
Капітан українців Валерій Бондар отримав чемпіонський кубок
15 червня молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу з футболу. Після завершення фінального матчу, в якому команда Олександра Петракова обіграла 3:1 корейців, відбулася церемонія нагородження.
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Окрім командної перемоги, трофей найкращого воротаря чемпіонату отримав голкіпер іспанського «Леґанеса» Андрій Лунін.
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