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    Україна - чемпіон! Як нагороджували нових чемпіонів світу (відео)

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    Несамовита радість Юхима Коноплі і його партнерів за українською збірною - Україна - чемпіон! Як нагороджували нових чемпіонів світу (відео)
    Несамовита радість Юхима Коноплі і його партнерів за українською збірною
    FIFA.com

    Капітан українців Валерій Бондар отримав чемпіонський кубок

    15 червня молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу з футболу. Після завершення фінального матчу, в якому команда Олександра Петракова обіграла 3:1 корейців, відбулася церемонія нагородження.

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    Окрім командної перемоги, трофей найкращого воротаря чемпіонату отримав голкіпер іспанського «Леґанеса» Андрій Лунін.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України Андрій Лунін Олександр Петраков Валерій Бондар Юхим Конопля
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