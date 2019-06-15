«То головний матч мого життя!» - тренер українців прокоментував перемогу на чемпіонаті світу



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Олександр Петраков здобув перемогу життя Павло Кубанов (УАФ)

Олександра Петракова переповнювали емоції

Наставник збірної України U20 Олександр Петраков поділився першими емоціями після перемоги на чемпіонаті світу в Польщі.

«Хотів би поздоровити хлопців, весть тренрський і адміністративний склад, весь, як би то гучно не лунало, український народ. Сьогодні в Польщі ми грали немов удома. То головний матч мого життя. Мене захоплюють емоції», - сказав тренер в експрес-коментарі відразу після нагородження.

Нагадаємо, що в фінальному матчі українці перемогли 3:1 Корею.