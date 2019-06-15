Україна - Корея на мундіалі U20. Анонс найсенсаційнішого фіналу в історії

Олександр Петраков зі своїми підопічними створили диво Павло Кубанов (УАФ)

Сьогодні ввечері українські футболісти вперше в історії зіграють у фіналі чемпіонату світу

Історія пишеться на наших очах. Досі найвищим досягненням українського футболу часів незалежності на чемпіонатах світу був вихід дорослої збірної у чвертьфінал мундіалю-2006 у Німеччині. Молодіжка у фінальних частинах досі грала тричі і кожен раз (у 2001-му, 2007-му і 2015-му) зупинялася на стадії 1/8-ї.

А тут - відразу фінал. У виконанні команди, у якій немає зірок калібру Олексія Бєліка (у 2001-му), Олександра Алієва і Артема Мілевського (у 2007-му), Віктора Коваленка (у 2015-му). Найяскравішим виконавцем української збірної напередоні цього чемпіонату вважався вінґер київського «Динамо» Георгій Цитаїшвілі. Але в ході турніру виявилося, що Георгій у цій команді не те що не лідер, а навіть не гравець основи.

Та й взагалі, «лідер» для команди Олександра Петракова - поняття дуже умовне. Таким з натяжкою можна назвати воротаря Андрія Луніна. Але без нього наша збірна не загубилася ні у чвертьфінальному поєдинку проти колумбійців, коли голкіпер через принциповість тренера національної збірної протирав лаву у Львові, ні на торішньому юніорському Євро, де українці власне й здобули перепустку на мундіаль. Владислав Кучерук неодноразово демонстрував, що за потреби може зіграти не гірше Луніна.

Ось так карколомно Юхим Конопля боровся у півфіналі проти італійців

Власне, тому й не варто аж надто падкувати через відсутність у фінальному матчі центрального оборонця Дениса Попова, котрий отримав вилучення в зустрічі 1/2-ї проти італійців. Так, Денис на цьому турнірі виглядав одним із найкращих у складі української збірної, відзначився не лише надійністю при виконанні безпосередніх оборонних функцій, а й тричі вражав ворота суперника ударами головою сам. Однак Олександр Сафронов у цій команді теж давно і можна не сумніватися, що зіграний з іншими двома центрбеками Валерієм Бондарем і Данилом Безкоровайним відмінно.

Збірна України U20 — збірна Кореї U20

15 червня 2019 року. 19:00

Лодзь. Міський стадіон

Судді: Ісмаїл Ельфатх — Кайл Аткінс, Корі Паркер (усі — США)

Дискваліфікований: Денис Попов (Україна)

Орієнтовні склади

Україна: Андрій Лунін - Олександр Сафронов, Валерій Бондар, Данило Безкоровайний - Юхим Конопля, Максим Чех, Кирило Дришлюк, Віктор Корнієнко - Кащук, Сікан, Булеца

Корея: 1. Лі Ґван-Йон — 4. Лі Чжі-Соль, 5. Кім Гюн Ву, 3. Лі Чже-Ік — 2. Гван Те-Гьон, 6. Кім Чжун Мін, 15. Чжон Го-Чжін, 18. Чо Йон-Ук, 19. Чжун Чой - 10. Лі Кан-Ін, 9. О Се-Гон

Котирування букмекерів:

перемога України - 2,5; нічия — 2,95; перемога Кореї — 3,45

Вихід збірної Кореї у фінал молодіжного мундіалю такий же несподіваний, як і успіх України. Команда Чун Чжун-Йона потрапила у важку, на перший погляд, непрохідну групу і почала турнір з прогнозованої поразки 0:1 від португальців. Однак потім були дві поспіль мінімальних звитяги - над Південною Африкою і Аргентиною - і вихід у плей-оф.

Там у корейців суперники з огляду на імена були не такі грізні. В 1/8-й збірна Кореї здолала 1:0 японців, в 1/4-й після 3:3 в основний час перестріляла в серії післяматчевих одинадцятиметрових сенеґальців, а в півфіналі виявилася сильнішою (1:0) за Еквадор.

В орієнтовному складі корейської збірної вказуємо ігрові номери гравців не дарма. Зрозуміло, що імена більшості футболістів пересічному любителеві футболу ні про що не говорять. Корейці так само як українці опираються на колективні дії, з високою активністю флангових футболістів.

Однак одного виконавця, котрий у майбутньому здатен повторити шлях нинішньої зірки англійського «Тоттнем Готспур» Сон Гин-Міна виділити все ж треба. Мова про нападника Лі Кан-Іна, який виступає під десятим номером. На цьому турнірі 18-річний хлопець уже відзначився голом і чотирма результативними передачами. Обдарований юнак належить іспанській «Валенсії», в академії якої почав займатися в далекому 2011 році, тобто десятирічним. У липні 2018 року Лі Кан-Ін підписав з «кажанами» контракт до літа 2022 року з опцією викупу в розмірі 80 мільйонів євро.

Лі Кан-Ін у півфінальному поєдинку проти еквадорців

В основному складі «Валенсії» корейський діамант дебютував 30 жовтня 2018 року в матчі Кубка Іспанії проти клубу «Ебро». 12 січня 2019-го Лі Кан-Ін зіграв свій прем'єрний поєдинок у Ла Лізі, вийшовши на заміну замість росіянина Дениса Черишева в матчі проти «Вальядоліда». На той момент корейцеві було 17 років, 10 місяців і 24 дні і він став другим наймолодшим гравцем в історії іспанської Прімери, а також наймолодшим іноземцем, який дебютував у Ла Лізі.

У складі української збірної представник іноземного клубу наразі лише один - центральний оборонець Данило Безкоровайний зі словацького «Міхаловце». Проте після цього чемпіонату українці вже стали об'єктом уваги клубів із розвинених у футбольному аспекті європейських країн. Чуток чимало, а найгучніша стосується найкращого бомбардира української збірної на мундіалі-2019 нападника Данила Сікана, яким начебто зацікавився мадридський «Атлетіко».

Хлопці, на яких перед чемпіонатом не звертали особливої уваги, сконцентрували на собі увагу всього світу. Але залишається зробити завершальний, найголовніший крок.

Іван Вербицький, «Главком»



