«Вічно другий» норвежець переміг легендарного Гіршера і став чемпіоном світу

Генрік Крістофферсен вперше увійшов до трійки чемпіонату світу. І відразу здобув золото vg.no

Правда, є підозра, лідер сучасних гірських лиж захворів

У шведському Оре добігає до завершення чемпіонат світу з гірськолижного спорту.

Сьогодні, 15 лютого, медалі розіграли чоловіки в слаломі-гіганті.

Чемпіоном світу вперше у кар'єрі трохи несподівано став 24-річний норвежець Генрік Крістофферсен. Річ у тім, що рідко випадаючи з трійки призерів обох слаломних дисциплін, Генрік, як правило, залишався другим-третім. Показово, що у загальному заліку Кубка світу він двічі був другим і одного разу - третім. З окремими видами ситуація майже аналогічна - три других і два третіх місця. Правда, тут є виняток: у сезоні-2015/2016 Крістофферсен виграв Малий кришталевий глобус у слаломі.

На Олімпіадах Генрік теж першим не був: у Сочі-2014 він виграв бронзу у слаломі, у Пхьончхані-2018 - срібло в слаломі-гіганті. На чемпіонатах світу Крістофферсен досі призером не був взагалі ніколи.

За підсумками першої спроби Генрік посідав третє місце, але у другій пройшов дистанцію настільки сильно, що змусив тих двох опонентів, які ще мали стартувати, нервувати.

І справді - лідер сучасних гірських лиж Марсель Гіршер з Австрії, у якого в першій спробі був другий час, норвежцеві програв і в підсумку здобув лише срібло. Щоправда, за чутками, Марсель виступав з простудою і це не дало змоги проявити максимального потенціалу.

Бронзу виграв француз Алексіс Пінтуро, який за результатами першої спроби був лідером.

Українець Іван Ковбаснюк посів 66-те місце серед 98-ми учасників.