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    Від серцевого нападу помер дворазовий олімпійський медаліст з греко-римської боротьби

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    У 2004 році Бабіс Холідіс брав участь в естафеті олімпійського вогню - Від серцевого нападу помер дворазовий олімпійський медаліст з греко-римської боротьби
    У 2004 році Бабіс Холідіс брав участь в естафеті олімпійського вогню
    novasports.gr

    У 70-80-ті роки минулого сторіччя Холідіс вважався одним із найсильніших «мухачів» світу

    26 червня на 63-му році життя помер найтитулованіший грецький борець греко-римського стилю Хараламбос «Бабіс» Холідіс. Причиною смерті називають серцевий напад.

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    Він народився 1 жовтня 1956 року у місті Гур'їв (нині - Атирау) в Казахстані, але практично там не жив, оскільки разом з родиною еміґрував до Греції, приїхавши туди у 1965 році. Там же, в Афінах, почав у 1968 році займатися боротьбою.

    У 1971 році, в 15-річному віці, завоював титул чемпіона Греції. У 1972 році увійшов до збірної команди Греції.

    Бабіс Холідіс - учасник чотирьох Оімпіад, бронзовий призер Олімпійських ігор 1984 і 1988 років у ваговій категорії до 57 кг. Бронзовий призер двох чемпіонатів світу (1878, 1986), срібний (1986) і бронзовий (1976) призер чемпіонатів Європи.

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    Від серцевого нападу помер дворазовий олімпійський медаліст з греко-римської боротьби
    Від серцевого нападу помер дворазовий олімпійський медаліст з греко-римської боротьби
    Від серцевого нападу помер дворазовий олімпійський медаліст з греко-римської боротьби
    Від серцевого нападу помер дворазовий олімпійський медаліст з греко-римської боротьби
    novasports.gr

    Після завершення кар'єри Холідіс з 1990 року тренував юнацьку збірну, а в 1998-2000 роках очолював національну збірну Греції з греко-римської боротьби.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) смерть греко-римська боротьба Хараламбос Холідіс
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