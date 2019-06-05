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    Помер президент УЄФА, який переформатував Кубок у Лігу чемпіонів

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    Леннарт Юганссон прожив 89 років - Помер президент УЄФА, який переформатував Кубок у Лігу чемпіонів
    Леннарт Юганссон прожив 89 років
    UEFA.com

    Леннарт Юганссон очолював організацію рекордних 17 років

    Шведський футбольний функціонер, експрезидент УЄФА та колишній віцепрезидент ФІФА Леннарт Юганссон помер після нетривалої хвороби у віці 89 років.

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    Юганссон обіймав посаду президента УЄФА в період з 1990 по 2007 роки. 17-річне перебування на чолі УЄФА стало рекордним для організації. 26 січня 2007 року замість нього новим президентом УЄФА обрали Мішеля Платіні.

    Леннарт Юганссон також був віце-президентом ФІФА. У 1998 році Юганссон балотувався на пост президента ФІФА, проте в підсумку він програв вибори швейцарцеві Зеппу Блаттеру.

    Саме при керівництві Юганссона Кубок чемпіонів був переформатований у Лігу чемпіонів.

    УЄФА висловив родині покійного співчуття і скорботу. Як повідомляє офіційний сайт організації, всі матчі Ліги націй, а також європейських відбіркових матчів на цьому тижні будуть починатися з хвилини мовчання.

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