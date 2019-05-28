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    «Найстрашніше – підхід і сам стрибок». Видатний український спортсмен стрибнув з парашутом

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    Жанові Беленюку буде що згадати в старості - «Найстрашніше – підхід і сам стрибок». Видатний український спортсмен стрибнув з парашутом
    Жанові Беленюку буде що згадати в старості
    Instagram Жана Беленюка

    Жан Беленюк підкорив ще одну вершину

    Чемпіон світу-2015, триразовий чемпіон Європи, срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк стрибнув із парашутом. Стрибав борець у компанії з інструктором. Враженнями, відео і світлинами він поділився у власному Instagram.

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    «Стрибав у Бородянці, висота стрибка 4200 метрів, десь близько хвилини – вільне падіння, потім – ще хвилин п’ять на парашуті, - розповідає Жан. - Найстрашніші миті – підхід до зони стрибка і сам стрибок. Потім попускає. Відчуття нереальності того, що, навіть не знаю з чим порівняти , просто хоча б раз у житті потрібно спробувати.

    Найперше для мене це був виклик: зможу чи не зможу! Часто перевіряю себе «на слабо» - як у житті, так і в спорті. Ніколи не відмовляюся від нових відчуттів і досвіду, нехай навіть не самого безпечного. Але в нашому житті ти сам не знаєш де тебе чекає каверза. У цьому контексті для мене дуже показовою є історія Міхаеля Шумахера. Життя одне, другої спроби прожити його яскравіше у нас, на жаль, не буде. Тим більше, я ще молодий. У старості хоч буде що згадати!

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    Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

    Взагалі, раджу всім жити так, щоб було що згадати в старості, при цьому, щоб усмішка від пережитих емоцій з'являлася на вашому обличчі. Звичайно, при цьому все потрібно робити з розумом».

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