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    Ще двоє гравців збірної України з «Шахтаря» підхопили коронавірус

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    Жуніор Мораєш підхопив Covid-19 - Ще двоє гравців збірної України з «Шахтаря» підхопили коронавірус
    Жуніор Мораєш підхопив Covid-19
    Світлина - ФК «Шахтар»

    Тренер збірної України Андрій Шевченко не зможе розраховувати на Матвієнка і Мораєша

    Сьогодні, 8 жовтня, збірна України повернулася до Києва, де готуватиметься до матчів Ліги націй проти Німеччини 10 жовтня і Іспанії 13 жовтня.

    Українська асоціація футболу повідомляє, що в складі збірної точно не буде Миколи Матвієнка та Жуніора Морашаа, у яких виявлено коронавірус. «Шахтар» повідомив, що всього виявлено захворювання у дев’яти гравців.

    Попри це тренер національної збірної Андрій Шевченко дозаявив в національну команду здорового оборонця донеччан Валерія Бондаря. Крім того, склад української команди поповнять Марлос і Віктор Коваленко. Всі троє гравців «Шахтаря» здорові після двох раундів тестів на коронавірус.

    Раніше склад збірної поповнив воротар «Зорі» Микита Шевченко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    Нагадаємо, що раніше позитивні ПРЛ-тести здали воротарі збірної України Андрій П’ятов, Юрій Паньків та Андрій Лунін, а також хавбек Тарас Степаненко.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Шахтар» Ліга націй Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Марлос Андрій Лунін Микола Матвієнко Віктор Коваленко Юрій Паньків Валерій Бондар Микита Шевченко коронавірус Українська асоціація футболу
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