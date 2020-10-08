Ще двоє гравців збірної України з «Шахтаря» підхопили коронавірус



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Жуніор Мораєш підхопив Covid-19 Світлина - ФК «Шахтар»

Тренер збірної України Андрій Шевченко не зможе розраховувати на Матвієнка і Мораєша

Сьогодні, 8 жовтня, збірна України повернулася до Києва, де готуватиметься до матчів Ліги націй проти Німеччини 10 жовтня і Іспанії 13 жовтня.

Українська асоціація футболу повідомляє, що в складі збірної точно не буде Миколи Матвієнка та Жуніора Морашаа, у яких виявлено коронавірус. «Шахтар» повідомив, що всього виявлено захворювання у дев’яти гравців.

Попри це тренер національної збірної Андрій Шевченко дозаявив в національну команду здорового оборонця донеччан Валерія Бондаря. Крім того, склад української команди поповнять Марлос і Віктор Коваленко. Всі троє гравців «Шахтаря» здорові після двох раундів тестів на коронавірус.

Раніше склад збірної поповнив воротар «Зорі» Микита Шевченко.

Коронавірус в Україні

Всього 244734

Хворіють 131811

Одужали 108233

Померли 4690

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Нагадаємо, що раніше позитивні ПРЛ-тести здали воротарі збірної України Андрій П’ятов, Юрій Паньків та Андрій Лунін, а також хавбек Тарас Степаненко.

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