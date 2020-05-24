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    Видатна гірськолижниця вирішила закінчити кар’єру в 30-річному віці

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    Анна Файт і її вражаюча колекція титулів - Видатна гірськолижниця вирішила закінчити кар’єру в 30-річному віці
    Анна Файт і її вражаюча колекція титулів
    Фото - Instagram Анни Файт

    Серце і голова підказали Анні Файт, що треба робити щось нове

    Видатна австрійська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Анна Файт вирішила завершити професійні виступи у 30-річному віці.

    «Я готова до наступної глави життя. Серце і голова кажуть, що прийшов час зробити щось нове. І ось я вирішила піти зі спорту. Лижі – це все моє життя. Вони зробили мене такою, ким сьогодні є. Зараз з нетерпінням чекаю, що ж приготує мені майбутнє», - написала Файт на власній сторінці в Instagram.

    Анна Феннінґер народилася 18 червня 1989 року в Зальцбурзі. Вона тричі поспіль визнавалася найкращою спортсменкою Австрії (2013-2015).

    Анна є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 року в супергіганті, триразовою чемпіонкою світу (2011 – комбінація, 2015 – супергігант і гігантський слалом), дворазовою володаркою Кубка світу в загальному заліку (2013/2014, 2014/2015). Також Феннінґер-Файт виграла два срібла Олімпіади (2014 – гігантський слалом, 2018 – супергігант).

    У сезоні-2019/2020 її найкращим результатом на етапах Кубка світу було сьоме місце.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) гірські лижі Анна Файт
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