Найпопулярніша гірськолижниця сучасності заручилася з хокеїстом «Нью-Джерсі Девілз» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліндсі Вонн і Пі Кей Суббен - закохані голубки Instagram Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн хоче провести рештку життя з «цією божевільною, енергійною і чуйною людиною»

Оборонець «Нью-Джерсі Девілз» Пі Кей Суббен і його подруга, відома гірськолижниця Ліндсі Вонн, оголосили про заручини.

«Я сказала» «так». Не можу дочекатися, щоб провести залишок життя з цією божевільною, доброю, красивою, енергійною і чуйною людиною», - написала Вонн в Instagram.

Дата весілля поки не визначена. Пара зустрічається з 2018 року.

«Я просто хочу насолодитися моментом. Ми не поспішаємо реєструвати шлюб. Це залежить в тому числі і від графіка його ігор. Не хочу його напружувати, оскільки його очікує важливий сезон», - сказала Вонн.

Раніше Ліндсі зустрічалася з відомим гольфістом Тайґером Вудсом. У лютому американка оголосила про завершення спортивної кар'єри через травми.

Вонн – олімпійська чемпіонка 2010 року в швидкісному спуску, володарка чотирьох Кубків світу в загальному заліку (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012), дворазова чемпіонка світу.