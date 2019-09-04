В Іспанії загинула єдина призерка зимових Олімпійських ігор
Бланка Фернандес Очоа
elperiodico.com
Правоохоронці знайшли тіло колишньої спортсменки в гірському районі
Іспанські правоохоронці знайшли тіло 56-річної бронзової призерки Олімпіади-92 Бланки Фернандес Очоа. Інформація про її пропажу з’явилася 12 днів тому. Тіло знайшли поблизу гори Ла-Пеньота, інформує видання Marca.
Колишня спортсменка Очоа поїхала подорожувати без засобів зв’язку. Пошуки почалися після заяви родичів останньої.
Очоа була єдиною призеркою зимових Олімпійських ігр в Іспанії. Вона фінішувала третьою в слаломі на Олімпіаді-92 в Альбервілі.