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    В Іспанії загинула єдина призерка зимових Олімпійських ігор

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    Бланка Фернандес Очоа - В Іспанії загинула єдина призерка зимових Олімпійських ігор
    Бланка Фернандес Очоа
    elperiodico.com

    Правоохоронці знайшли тіло колишньої спортсменки в гірському районі

    Іспанські правоохоронці знайшли тіло 56-річної бронзової призерки Олімпіади-92 Бланки Фернандес Очоа. Інформація про її пропажу з’явилася 12 днів тому. Тіло знайшли поблизу гори Ла-Пеньота, інформує видання Marca.

    Колишня спортсменка Очоа поїхала подорожувати  без засобів зв’язку. Пошуки почалися після заяви родичів останньої.

    Очоа була єдиною призеркою зимових Олімпійських ігр в Іспанії. Вона фінішувала третьою в слаломі на Олімпіаді-92 в Альбервілі.  

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