«Паненка», пас Зінченка і нейтральний Коноплянка: «Ман Сіті» розтрощив «Шальке» 7:0 в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)



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«Міщани» познущалися над командою з логотипом «Ґазпром» на грудях

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулося «українське дербі». На відміну від матчу в Ґельзенкірхені, де три хвилини грав тільки Олександр Зінченко - повноцінне. На цей раз обидва українці - Зінченко і Коноплянка - відіграли повний матч. З різним успіхом.

Після вольової перемоги 3:2 на виїзді англійський «Манчестер Сіті» розтрощив «Шальке» вдома.

Голи: 1:0 - Серхіо Аґуеро (35, з пенальті). 2:0 - Серхіо Аґуеро (38). 3:0 - Лерой Сане (43). 4:0 - Стерґінґ (56). 5:0 - Бернардо Сілва (71). 6:0 - Фоден (78). 7:0 - Ґабріель Жезус (84)

«Манчестер Сіті»: Едерсон - Кайл Вокер, Даніло, Ляпорт (Делф, 72), Олександр Зінченко - Бернардо Сілва, Ількай Ґюндоґан, Давід Сілва (к) (Фоден, 64) - Стерлінґ, Серхіо Аґуеро (Ґабріель Жезус, 64), Лерой Сане. Тренер - Хосеп Ґвардіола

«Шальке»: Ферманн (к) - Джеффрі Брума, Стамбулі, Саліф Сане, Ощіпка - Сердар - Вестон Маккені (Мендил, 74), Коноплянка, Бенталеб, Бурґшталлер (Тойхерт, 79) - Емболо (Скжибскі, 69). Тренер - Доменіко Тедеско

Суддя: Турпен (Франція)

Попередження: Даніло (48), Олександр Зінченко (79) - Джеффрі Брума (33)

12 березня. Манчестер. Etihad Stadium

Питання про переможця «міщани» зняли якось миттєво. Спершу Джеффрі Брума затримав Бернардо Сілва в межах карної зони, а Серхіо Аґуеро «паненкою» одинадцятиметровий реалізував.

Через три хвилини аргентинець використав передачу п'ятою від Рахіма Стерлінґа.

А на 43-й після розрізного пасу Олександра Зінченка, який діє на звичному місці лівого оборонця, у воротах своєї колишньої команди відзначився Лерой Сане.

Останні ілюзії невдовзі перерви розвіяла зв'язка Лерой Сане - Стерлінґ. Перший шведою видав вишуканий пас зліва, а другий цю передачу замкнув. Для Стерлінґа то четвертий гол у двох останніх матчах.

З передачі Лероя Сане п'ятий м'яч забив також Бернардо Сілва.

Шостий м'яч забив, ледь з'явившись на заміну, Філ Фоден. Автор гольового пасу? Звісно, Сане.

Наче й усе, але вийшовши на заміну, захотів відзначитися й Ґабріель Жезус. Його удару з лінії карного майданчика Ральф Ферманн не піймав.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться найближчої п'ятниці.