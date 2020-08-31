Мессі категорично відмовився тренуватися з «Барселоною»



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Ліонель Мессі більше не асоціює себе з каталонцями Світлина - UA-Футбол

Легендарний футболіст сказав керівництву, що більше не вважає себе частиною команди

Нападник іспанської «Барселони» Ліонель Мессі в категоричній формі відмовився брати участь в тренуваннях з командою, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, аргентинець сьогодні, 31 серпня, пропустив перше тренування і заявив, що більше не вважає себе гравцем синьо-гранатових. Футболіст також сказав, що не прибуде в розташування клубу до початку чемпіонату Іспанії. «Барселона» натомість сподівається, що Ліонель змінить рішення і приєднається до партнерів.

Згідно з контрактом, якщо Мессі пропустить від 11-ти до 30-ти днів, то буде оштрафований у розмірі 25% від заробітної плати.

Раніше аргентинець не прибув на проходження ПЛР-тестів. Повідомлялося, що він повідомив каталонців, що не буде присутній на передсезонному зборі.

Головним претендентом в боротьбі за аргентинського гравця є англійський «Манчестер Сіті». «Барселона» не має наміру відпускати Ліонеля, тому готова продати його лише в разі виплати відступних у розмірі € 700 млн. Ліонель розраховує покинути стан синьо-гранатових на правах вільного агента, скориставшись опцією в контракті, що дозволяє розірвати угоду в односторонньому порядку в кінці кожного сезону .