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    «Ман Сіті» з Зінченком у складі здобув 24 перемогу в сезоні і зміцнив лідерство в Прем'єр-лізі (відео)

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    Рахім Стерлінґ відзначився у цій зустрічі хет-триком - «Ман Сіті» з Зінченком у складі здобув 24 перемогу в сезоні і зміцнив лідерство в Прем'єр-лізі (відео)
    Рахім Стерлінґ відзначився у цій зустрічі хет-триком
    irishtimes.com

    Команда Хосепа Ґвардіоли перемогла 3:1 «Вотфорд»

    «Манчестер Сіті» виграв матч 30-го туру Прем'єр-ліги і зміцнив лідерство в турнірі. На власному полі команда Хосепа Ґвардіоли перемогла 3:1 «Вотфорд».

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    Уже традиційно всі 90 хвилин у складі «міщан» провів український лівий оборонець Олександр Зінченко.

    А перемогу «Сіті» забезпечили три м'ячі вінґера Рахіма Стерлінґа. Почалося все з 46-ї хвилини, коли Ількай Ґюндоґан накинув м'яч на лінію карного майданчика, Серхіо Аґуеро грудьми зробив скидку, а Стерлінґ влучно пробив зліва в дальній кут - 1:0.

    На 50-й хвилині питання про передможця було практично зняте. Давід Сілва вишуканим розрізним пасом знайшов справа Ріяда Мареза, а алжирець вивів Стерлінґа на порожні ворота - 2:0.

    На 59-й хвилині Давід Сілва зробив уже прямий асист. Правда, левова доля заслуги в цьому голі належить самому його авторові. Стерлінґ, отримавши передачу на лівому фланзі, на швидкості проскочив двох оборонців і пробив повз Бена Фостера - 3:0.

    Гол престижу «Вотфорд» забив на 66-й хвилині. Трой Ділейні передачею через усе поле знайшов Херарда Деулофеу, а той, скориставшись певною розхолодженістю стопперів суперника, вийшов на побачення з Едерсоном і не промахнувся - 3:1.

    «Манчестер Сіті» після 30-ти зіграних матчів набрав 74 очка і випереджає «Ліверпуль» на чотири пункти. Мерсисайдці свій матч 30-го туру проти «Барнлі» зіграють завтра, 10 березня, о 14:00.

    «Вотфорд» має 43 очка і йде восьмим.

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