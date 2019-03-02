«Ман Сіті» з Зінченком у складі переміг і став лідером Прем'єрліги (відео)



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Долю зустрічі вирішив м'яч Ріяда Мареза BBC

Долю зустрічі проти «Борнмута» вирішив м'яч Ріяда Мареза

Перемігши у матчі 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги «Борнмут», «Манчестер Сіті» вийшов на перше місце у турнірній таблиці. Правда, головний конкурент «міщан» «Ліверпуль» свій 29-й поєдинок проведе завтра у рамках Мерсисайдського дербі з «Евертоном».

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, проведений на 55-й хвилині Ріядом Марезом. Алжирець влучно пробив з близької відстані після передачі Давіда Сілви.

Усі 90 хвилин у цій зустрічі на позиції лівого оборонця провів українець Олександр Зінченко.

Загалом склад «Сіті» в цій зустрічі був бойовим: Едерсон - Кайл Вокер, Джон Стоунс (Компані, 48), Отаменді, Олександр Зінченко - Кевін Де Брюйне (Марез, 45+2), Ількай Ґюндоґан, Давід Сілва (к) - Бернардо Сілва, Серхіо Аґуеро (Ґабріель Жезус, 90), Стерлінґ.

Зауважимо, що «Борнмут» має 34 очка і посідає 12-те місце.

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