«Порту» переміг «Рому» завдяки сумнівному пенальті в екстра-таймі і вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)



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Гол Мусси Мареґи подарував «Порту» екстра-тайм theguardian.com

Загалом португальці виглядали об'єктивно краще

Португальський «Порту» відіграв виїзну поразку 1:2 у матчі з італійською «Ромою» і вийшов до чвертьфіналу чемпіонської ліги. Для перемоги команді Сержіу Консейсау було замало основних 90 хвилин. Остаточно добити суперника їм вдалося в екстра-таймі.

Голи: 1:0 — Тікіньо Соарес (26). 1:1 — Даніеле Де Россі (37, з пенальті). 2:1 - Мареґа (53). 3:1 Алекс Тельєс (117, з пенальті)

«Порту»: Касільяс — Мілітао (Максі Перейра, 103), Феліпе, Пепе, Тельєс — Отавіо (Ернані, 94), Данілу Перейра, Ектор Еррера (к), Хесус Корона (Браїмі, 69) — Мареґа, Тікіньо Соарес (Фернандо, 78). Тренер — Сержіу Консайсау

«Рома»: Робін Ульсен — Маркано (Крістанте, 77), Костас Манолас, Жуан Жезус — Карсдорп (Флоренці, 55), Н’Зонзі, Даніеле Де Россі (к) (Лоренцо Пеллеґріні, 45+4; Шік, 96), Коларов — Дзаньоло, Дієґо Перотті - Джеко. Тренер — Ейсебіо Ді Франческо

Суддя: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Попередження: Ектор Еррера (18), Данілу Перейра (45+2), Пепе (58), Алекс Тельєс (117) - Дзаньоло (15), Карсдорп (55), Джеко (58), Лоренцо Пеллеґріні (81), Флоренці (116)

6 березня. Порту. Estádio do Dragão

Перший гол відсотків на 80 - заслуга Данілу Перейри. То він здійснив на половині поля суперників перехоплення, набрав швидкість, обігрався з Хесусом Короною і викотив м'яч на порожні ворота Тікіньо Соаресу.

«Порту» впродовж усієї першої половини домінував, а тому гол у відповідь у ворота Ікера Касільяса виглядає не дуже логічним. Помилився оборонець Мілітао, котрий у ситуації, яка до того не зобов'язувала, вдарив у межах карного майданчика по ногах Дієґо Перотті. Досвідчений Даніеле Де Россі пенальті реалізував елеґантно, «на досвіді»: капітан «вовків» поклав на паузі Касільяса і спокійно покотив м'яч в інший кут - 1:1.



Правда, невдовзі після зіткнення з Данілу Перейрою капітан «Роми» змушений був залишити поле.

А на самому початку другої половини «Порту» повів у рахунку вдруге. На цей раз Корона зліва виконав передачу в район дальньої стійки, а Мусса Мареґа, скориставшись помилкою екс-гравця «Порту» Івана Маркано при створенні офсайдної пастки, в дотик спрямував м'яч у сітку - 2:1.

Більшу частину екстра-тайму на полі були «шахи». Команди не ризикували. Була нагода відзначитися в Едіна Джеко, але Касільяса в тому епізоді підстрахував оборонець. А вирішальним у матчі став епізод на 117-й хвилині. Після прострілу справа Алессандро Флоренці перед ворітьми затримав за футболку Фернандо й арбітр Джюнейт Чакир після перегляду відео-повтору вказав на позначку. Алекс Тельєс шансів Робінові Ульсену не залишив - 3:1!

Раніше до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вийшли нідерландський «Аякс», а також англійські «Тоттнем Готспур» і «Манчестер Юнайтед».