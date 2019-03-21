Тренер «Шахтаря» Фонсека може очолити один із топ-клубів Італії



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«Рома» звернула увагу на роботу португальця в Україні

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека знаходиться в списку кандидатів на посаду наставника «Роми» в наступному сезоні, повідомляє Il Messaggero.

Окрім португальського фахівця, видання зазначає імена Роберто Де Дзербі («Сассуоло») і Андре Віллаша-Боаша (без клубу).

У свою чергу, Corriere dello Sport інформує, що Мауріціо Саррі («Челсі»), Джан П'єро Гасперіні («Аталанта») та Марко Джампаоло («Сампдорія») також претендують на те, щоб очолити римську команду влітку.

Контракт Фонсеки з «Шахтарем» розрахований до літа 2020 року.